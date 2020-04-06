محمد بن مسعود - الدمام - فيما توقعت "الأرصاد" رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من الرؤية توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية على عدة مناطق. وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم؛ فمن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #الحدود_الشمالية #حفرالباطن #عسير #الباحة". وأضاف: "تنبيه.. الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة؛ في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل). حالة الطقس الأرصاد حالة الطقس الأرصاد

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:34 AM Advertisements فيما توقعت "الأرصاد" رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من الرؤية رياح هابطة من سحب ركامية.. "المسند" عن أجواء اليوم: الماطرة تستمر رياح هابطة من سحب ركامية.. "المسند" عن أجواء اليوم: الماطرة تستمر توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الربيعية على عدة مناطق. وقال عبر حسابه في "تويتر": "تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم؛ فمن المتوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها المتفرقة على أجزاء محدودة من مناطق #الرياض #حائل #القصيم #المدينة #مكة #الحدود_الشمالية #حفرالباطن #عسير #الباحة". وأضاف: "تنبيه.. الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة". وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة؛ في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل). الكلمات المفتاحية

، رياح هابطة من سحب ركامية.. "المسند" عن أجواء اليوم: الماطرة تستمر ،

المصدر : الخليج 365

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