شكرا لمتابعة خبر عن " الكيرم " تغزو المنازل من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عادت لعبة " الكيرم " من جديد لتغزو المنازل السعودية ، بالتزامن مع تطبيق منع التجول.

وأقبل المواطنون بمختلف المناطق، على شراء اللعبة إقبالا كبيرًا، إلى أن وصل الأمر لنفاذها من الأسواق.

ويعود أصل اللعبة إلى الهند، وهي مناسبة للتسلية وقضاء الوقت مع أفراد الأسرة أثناء الفترة الحالية.

يذكر أن " الكيرم " من الألعاب التي اشتهرت منذ القِدم، وذاع صيتها كثيرًا في المنطقة الغربية، إذ تنتشر بشكل لافت للنظر في جدة ومكة المكرمة والطائف، ومع العزل المنزلي يحرص الكثير من كبار السن والشباب هذه الأيام على لعبها.