شكرا لمتابعة خبر عن وحيد بغدادي: الإنسان هو الفيروس الحقيقي للكوكب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عدد الدكتور وحيد بغدادي، اليوم الاثنين، الدروس المستفادة، من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وقال بغدادي: " أول درس، هو أن الله هو المصدر الوحيد للأمان بهذه الحياة، والأزمات تظهر معادن الناس وسلوكياتهم الحقيقية ولازال في هذه العالم أناس بداخلهم الخير لقيام الساعة " .

وتابع: " هناك بشر يستغلون الأزمات، ورابع درس هو أن الإنسان أضعف كائن على وجه الأرض وهو الفايروس الحقيقي للكوكب " .

وأضاف من الدروس المستفادة أيضًا: " يستطيع الإنسان قضاء أجازة بدون سفر، ويستطيع الناس العمل عن بعد من المنزل بكفاءة دون إزدحام للمواصلات بالطرق، وبإمكان الكبار والأطفال العيش بدون تناول وجبات سريعة مع حياة صحية من غير مطاعم وكافيهات وأسواق " .