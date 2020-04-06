شكرا لمتابعة خبر عن مشهور " سناب شات " يثير الفتنة بين السعوديين والكويتيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ظهر أحد مشاهير " سناب شات " خلال مقطع فيديو ساخرًا من اللهجة الكويتية، ما اعتبره البعض إساءة للشعب الكويتي.

وواجه صاحب المقطع اتهامات بمحاولة إحداث الفتنة بين الشعب السعودي والشعب الكويتي.

جاء ذلك وسط مطالبات من متداولي المقطع بإلقاء القبض عليه، مؤكدين على وحدة الشعب السعودي والكويتي وأن مثل هذه التصرفات لا تمثل سوى فاعليها.