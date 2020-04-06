‏‎#السعودية مازالت من أقل الدول تسجيل لفيروس ‎#كورونا

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ولله الحمد والمنّة ????????

السعودية ???????? من أقل الدول عالميًا تسجيلًا لإصابات كورونا مقارنة بدول المنطقة الأخرى

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*ولكن؟ هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا..*

لكي نستمر في هذا النهج علينا مسؤولية كبيرة في إعانة الجهات الصحية على الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام في:

???? الالتزام بالبقاء في المنزل ????

???? عدم مغادرته إلا للضرورة حتى خارج أوقات المنع ????

???? تجنب الاجتماعات ????‍????‍????‍????

???? المبادرة بالتبليغ عن أية أعراض صحية قد تطرأ عليك أو على عائلتك ????