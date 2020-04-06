الذهب اليوم .. عيار 21 يسجل 171.81 ريال

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، 196.35 ريال لعيار 24 فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 179.99 ريال. أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 171.81 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 147.27 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 114.54 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 98.18 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,107 ريالات، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,375 ريالًا.





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