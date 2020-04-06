بعد 5 ساعات.. فريق طبي ينهي معاناة مريض قلب مفتوح بجازان

أنهى فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، معاناة مريض من ضيق شديد في الشرايين التاجية. وكان المريض تعرض لكشف وفحص طبي أظهر حاجته لعمل قسطرة تشخيصية، والتي أوضحت وجود انسداد كامل في اثنين من الشرايين الرئيسة للقلب. وتم استدعاء فريق جراحة القلب، وبعد معاينة الحالة وجميع الفحوصات تم إدخاله إلى غرفة العمليات، حيث استغرقت العملية خمس ساعات، وتكللت -ولله الحمد والمنة- بالنجاح، ووضع المريض حالياً مستقر وفي تحسن مستمر، وتم تحويله من العناية المركزة إلى قسم التنويم تحت إشراف ومتابعة الفريق الطبي.

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