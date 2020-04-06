جامعة القصيم تقر آلية العملية التعليمية وتوزيع درجات الفصل الثاني

أعلنت جامعة القصيم، عن إقرار آلية العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الجاري، وكيفية استمرارها وأسلوب الاختبارات وتوزيع درجات المقرر بشكل يراعي مصلحة الطلاب والطالبات.

وذكرت الجامعة أنه في ظل الظروف الراهنة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة الجميع مع استمرار التحصيل الدراسي، وعملًا بمبدأ التيسير على طلبة الجامعة، وفي ضوء التوصيات الصادرة في اجتماع وزير التعليم بمديري الجامعات ومسؤولي التعليم الجامعي في الوزارة مؤخرًا، وبناء على ما تم من قرارات في مجلس الجامعة بجلسته السادسة للعام الجامعي 1441هـ؛ فقد تقرر ما يلي:

أولًا: تأكيد استمرار العملية التعليمية من خلال قنوات التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد لجميع البرامج الدراسية في الجامعة إلى نهاية الفصل الدراسي الحالي حسب التقويم الأكاديمي للجامعة.

ثانيًا: أ- تستكمل أعمال الفصل الدراسي والتقويم النهائي بأي من أساليب التقويم مثل: الاختبارات القصيرة عبر المنظومة الإلكترونية، أو المشاريع الصغيرة أو الأبحاث القصيرة، أو الواجبات المنزلية، أو المشاركة في النقاش داخل المحاضرات في القاعات الافتراضية، أو التدريس العملي بتسجيل تطبيق تجربة تدريس، أو العروض العلمية عبر الفصول الافتراضية.

ب- توزع درجات المقرر وفق الآتي:

80 درجة لأعمال الفصل الدراسي ويعاد توزيعها لتشمل ما تم إنجازه خلال هذا الفصل.

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20 درجة للاختبار النهائي ويتمُّ خلال الفترة من 3-21/9/1441هـ.

ثالثًا: تستكمل متطلبات مشاريع التخرج ومقررات التدريب التربوي والميداني والتعاوني بما يكلف به الطالب/ـة من أعمال أو واجبات وتقوَّم حسب رأي القسم العلمي.

رابعًا: تراعى مصلحة الطالب/ـة بشكل آلي في معدله التراكمي؛ فإن حصل في مقرر من المقررات لهذا الفصل الدراسي على تقدير يساوي أو يزيد عن معدله التراكمي فيحسب له، وإن قل عن المعدل التراكمي فتغير نتيجة المقرر إلى ناجح بدون تقدير، وفي حال رسوبه في المقرر يثبت له راسب دون دخوله في حساب المعدل.

خامسًا: نظرًا لأن تحديد المسار والتخصيص لطلبة السنة التحضيرية يعتمد على المقاعد المتاحة في الكليات المستهدفة ويرتبط بالمعدل بشكل تنافسي، فيستكمل طلبة السنة التحضيرية اختباراتهم الفصلية والنهائية بنظام التقديرات المعتمد دون خيار (ناجح/ راسب).

سادسًا: يتم تحديد المسار في السنة التحضيرية باعتبار 50% للنسبة الموزونة، و50% للمعدل التراكمي، أما التخصيص في الكليات المستهدفة فيكون باعتبار 40% للنسبة الموزونة و40% لمعدل الفصل الدراسي الأول، و20% لمعدل الفصل الدراسي الثاني.

سابعًا: يتاح الانسحاب من مقرر أو أكثر والاعتذار عن الفصل الدراسي الحالي أو السنة الحالية في النظام السنوي إلى نهاية دوام يوم الخميس 30/شعبان/1441هـ ولا يحتسب الاعتذار.