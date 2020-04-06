السعودية اليوم / الإعصار هارولد يشتد مع وصوله أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ



ويلينغتون 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

ازدادت قوة إعصار متجه نحو فانواتو في جنوب المحيط الهادئ ليبلغ الدرجة الخامسة وهي الأعلى من حيث قوة الأعاصير، مخلفا رياحا مدمرة وأمواجا هائلة، وفق ما أكد خبراء في الأرصاد الجوية الاثنين.

وتعززت قوة الإعصار "هارولد" الذي أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وفقدان 22 آخرين في جزر سليمان نهاية الأسبوع الماضي، ليل الأحد الاثنين مع توجهه شرقا، بحسب ما أكدت خدمات الأرصاد الجوية في فانواتو.

وبلغت سرعة الرباح 235 كلم بالساعة ووضعت السلطات عدة محافظات تحت حالة الإنذار في هذا البلد المكون من 80 جزيرة تمتد على نحو 1300 كلم.

وحذرت السلطات السكان من خطر حصول فيضانات وطلبت من القوارب أن تبقى في الموانئ.

ومن المنتظر وصول الإعصار هارولد صباح الثلاثاء إلى شمال العاصمة بورت فيلا.

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