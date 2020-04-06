السعودية اليوم / الصين تعلن زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا



بكين 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أعلن بر الصين الرئيسي 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.

وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعا عن خمس حالات قبل يوم في نفس الإقليم .

وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج بالمقارنة مع 25 يوم السبت.

وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ إن الحالة الجديدة المنقولة محليا كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.

ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.

// انتهى //

07:38ت م

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بكين 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واسأعلن بر الصين الرئيسي 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 30 حالة أمس.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان اليوم إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض بنهاية يوم الأحد مقابل 47 حالة يوم السبت.وكان من بين حالات الإصابة الجديدة حالة واحدة فقط منقولة محليا في إقليم قوانغدونغ الجنوبي تراجعا عن خمس حالات قبل يوم في نفس الإقليم .وكانت باقي الحالات الثماني والثلاثين لأشخاص عادوا للصين من الخارج بالمقارنة مع 25 يوم السبت.وقالت السلطات المحلية في قوانغدونغ إن الحالة الجديدة المنقولة محليا كانت لشخص سافر من إقليم هوبي.ويوجد الآن ببر الصين الرئيسي 81708 حالات إصابة بكورونا و3331 حالة وفاة.// انتهى //07:38ت م0010

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