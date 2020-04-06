السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 13 شعبان 1441 هـ الموافق 06 إبريل 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتأثيرها على مدى الرؤية, وذلك بمحافظتي الحناكية، والمهد.

وبينت أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

// انتهى //

06:03ت م

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