

نواكشوط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ارتفاع عدد المحجورين صحيا في موريتانيا إلى 1368 شخصا، وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

// انتهى //

04:09ت م

0227





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من ألف شخص في الحجز الصحي بموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.