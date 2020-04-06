شكرا لقرائتكم خبر عن 127 مليون ريال دفعة أولي من الدعم السعودي لـ"عدن" والان مع التفاصيل

127 مليون ريال دفعة أولي من الدعم السعودي لـعدن الإثنين 6 أبريل 2020 كشف البرنامج السعودي للتنمية والإعمار عن إتمام صرف الدفعة 36 و37 من الوديعة السعودية للبنك المركزي بعدن.

وقال البرنامج إن صرف الدفعة التي تبلغ قيمتها 127 مليون ريال يأتي لضمان توفر المواد الأساسية بالأسواق خاصةً الحليب والقمح والزيت والدجاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 127 مليون ريال دفعة أولي من الدعم السعودي لـ"عدن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.