موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 29 شهر إبريل 2020

ينتظر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية صرف الدفعة رقم 29 عن شهر إبريل 2020، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تعيشها السعودية بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد الذي تسبب في توقف الأعمال وأيضاً الحياة الطبيعية للمواطنين، وبخلاف بقدوم شهر رمضان المعظم الذي يحتاج للكثير من المال لشراء مستلزماته، وسوف نتابع معكم الآن متابعينا الكرام موعد صرف برنامج حساب المواطن دفعة شهر إبريل 2020.

موعد صرف برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من ضمن برامج الدعم والمساعدة المالية التي قدمتها السلطات السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً، وهذا لمساعدتهم للتغلب على أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة له، ويتم صرف برنامج حساب المواطن يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعليه سيتم صرف الدفعة 29 لشهر إبريل 2020 يوم الجمعة الموافق 10 إبريل، وسوف يتم تأجيل يوم الصرف يوماً أو تأخيره يوماً لأن يوم الجمعة عطلة رسمية.

رابط الاستعلام عن برنامج حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن موعد صرفها وأي معلومات ترغبون في معرفتها، فقط يتم اتباع خطوات بسيطة وهي: