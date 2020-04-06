السعودية اليوم / البرلمان الغامبي يوافق على تمديد حالة الطوارئ لـ45 يوما في البلاد



بانجول 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

وافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يوما لمواجهة تفشي فيروس

وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم والتي كانت في حدود 90 يومًا، ولكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يوما حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

03:31ت م

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بانجول 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسوافق البرلمان الغامبي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 45 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا ، وفق وكالة غامبيا للأنباء.وكان النواب في غامبيا قد رفضوا فترة التمديد الأولية المقترحة عليهم والتي كانت في حدود 90 يومًا، ولكن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمسائل الدستورية قررت تخفيض المدة إلى 45 يوما حسب ما تقتضيه حاجة البلاد لإيجاد التدابير والآليات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.// انتهى //03:31ت م0226

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