السعودية اليوم / المغرب تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا



الرباط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أعلنت المغرب أنها تجاوزت عتبة الألف إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 76 شخصا، وتم أيضا استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.

وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش ب 186 حالة، ثم العاصمة الرباط ب 181، فيما لم تسجل أية حالة بجهة واد الذهب، أقصى جنوب المملكة المغربية.

//انتهى//

03:17ت م

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الرباط 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسأعلنت المغرب أنها تجاوزت عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا ، بعد أن تم تسجيل 31 إصابة جديدة مساء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1021 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 70 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 76 شخصا، وتم أيضا استبعاد 3827 حالة أخرى بعد الكشف المخبري.وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 295 حالة، متبوعة بمراكش ب 186 حالة، ثم العاصمة الرباط ب 181، فيما لم تسجل أية حالة بجهة واد الذهب، أقصى جنوب المملكة المغربية.//انتهى//03:17ت م0225

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