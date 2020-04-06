السعودية اليوم / خلية التصدي لأزمة كوفيد-19 في جامعة البصرة تنجح في إنتاج مواد مخبرية ضرورية لفحص الحالات في العراق



الأمم المتحدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق اليوم عن نجاح خلية التصدي لأزمة كوفيد-19 في جامعة البصرة جنوب العراق في إنتاج إمدادات مختبرية تحتاجها البلاد بشكل ملح لتسريع عمليات فحص حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس مرض كوفيد-19 .

وأوضح ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم إسماعيل أن نقص الإمدادات والمعدات الضرورية لجمع ونقل العينات كان من بين الأمور التي تعيق جهود احتواء وخفض انتشار فيروس مرض كوفيد-19 في العراق.

وقال "لهذا السبب نسّقت منظمة الصحة العالمية الجهود مع جامعة البصرة لإنتاج منتجات مختبرية ضرورية لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس. وقد حددنا معا هدفا بإنتاج الكميات التي تحتاجها البلاد.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، نجح فريق التصنيع في الجامعة بحلول الأول من أبريل في إنتاج أكثر من 1620 وسيطا ناقلا للفيروس، إضافة إلى 3،200 مسحة أنفية تم توزيعها على مديريات الصحة في محافظات البصرة والمثنى وكربلاء وواسط.

وبحسب التحديث اليومي الصادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، وحتى اليوم، سجل العراق 61 وفاة و 961 حالة إصابة بفيروس مرض كوفيد-19، و 279 حالة تعافي في أنحاء البلاد.

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