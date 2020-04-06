

مكة المكرمة 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 إبريل 2020م واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية ـ بفضلٍ من الله - عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.

// انتهى //

00:02ت م

0216





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطنة أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.