شكرا لقرائتكم خبر عن 26 غرفة إضافية لمصابي كورونا في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وشدد على رفع الاستعداد وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة التنويم وغرف العزل والعنايات المركزة في جميع مستشفياتها، والتوسع في عدد المحاجر الصحية في المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال الذين قدموا دعما سخيا في هذا الجانب.
وأبان السدراني، أن صحة الأحساء ممثلة في مركز القيادة والتحكم تواصل جهودها لمتابعة الوضع الحالي واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتنفيذ الاحتياطات الاحترازية لاحتواء وضع انتشار الفيروس في المحافظة، إضافة إلى التقصي الدقيق لجميع الحالات المؤكدة للسيطرة والتحكم من انتشار المرض.
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