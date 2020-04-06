شكرا لقرائتكم خبر عن 26 غرفة إضافية لمصابي كورونا في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني، لـ ”الخليج 365” عن تفعيل وتجهيز 26 غرفة إضافية في مستشفى الملك فيصل لاستقبال أي مصاب بفيروس كورونا المستجد عند الحاجة لها، وذلك بعد اكتمال تجهيزها باللوازم الطبية وتوفير ما يلزم من أدوات مكافحة العدوى.

وشدد على رفع الاستعداد وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة التنويم وغرف العزل والعنايات المركزة في جميع مستشفياتها، والتوسع في عدد المحاجر الصحية في المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال الذين قدموا دعما سخيا في هذا الجانب.

وأبان السدراني، أن صحة الأحساء ممثلة في مركز القيادة والتحكم تواصل جهودها لمتابعة الوضع الحالي واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتنفيذ الاحتياطات الاحترازية لاحتواء وضع انتشار الفيروس في المحافظة، إضافة إلى التقصي الدقيق لجميع الحالات المؤكدة للسيطرة والتحكم من انتشار المرض.