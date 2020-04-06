اخبار السعوديه

26 غرفة إضافية لمصابي كورونا في الأحساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 26 غرفة إضافية لمصابي في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير التواصل والعلاقات والتوعية الصحية المتحدث الرسمي لصحة الأحساء عبدالرحمن السدراني، لـ ”الخليج 365” عن تفعيل وتجهيز 26 غرفة إضافية في مستشفى الملك فيصل لاستقبال أي مصاب بفيروس كورونا المستجد عند الحاجة لها، وذلك بعد اكتمال تجهيزها باللوازم الطبية وتوفير ما يلزم من أدوات مكافحة العدوى.

وشدد على رفع الاستعداد وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة التنويم وغرف العزل والعنايات المركزة في جميع مستشفياتها، والتوسع في عدد المحاجر الصحية في المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال الذين قدموا دعما سخيا في هذا الجانب.

وأبان السدراني، أن صحة الأحساء ممثلة في مركز القيادة والتحكم تواصل جهودها لمتابعة الوضع الحالي واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتنفيذ الاحتياطات الاحترازية لاحتواء وضع انتشار الفيروس في المحافظة، إضافة إلى التقصي الدقيق لجميع الحالات المؤكدة للسيطرة والتحكم من انتشار المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 26 غرفة إضافية لمصابي كورونا في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا