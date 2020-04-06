شكرا لقرائتكم خبر عن رأس تنورة.. تعقيم 200 حاوية وتطهير الدوائر الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

تقوم بلدية محافظة رأس تنورة بتطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا من خلال عدة حملات متنوعة، تشنّها في مختلف الأوقات بشوارع وأحياء المحافظة. كما سخّرت البلدية كوادرها وعمالها وأجهزتها لتطهير الأرضيات، ورش وتعقيم الحاويات، بالمبيدات الحشرية واستبدال التالف منها.

كما تواصل البلدية تعقيم وتطهير الدوائر الحكومية بالمحافظة. وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية محافظة رأس تنورة ناصر التميمي أن البلدية قامت بتعقيم وتطهير ما يقارب 200 حاوية خاصة للنظافة من مختلف المقاسات، بالإضافة لاستبدال 17 حاوية قديمة وتالفة بجديدة، كما يعمل أكثر من 192 كادرًا من الكوادر العاملة، وأشار التميمي إلى أن البلدية قامت في الفترة ذاتها بغسل وتعقيم الشوارع والأحياء وكنسها وتطهيرها، ورفع وإزالة النفايات كبيرة الحجم ومجهولة المصدر، وقد تمت هذه الإجراءات الاحترازية في كل من حي الأندلس، وحي الزهور، وحي الروضة، وحي المنتزه.

وأبان التميمي أن جهاز البلدية قام في هذه الفترة بتعقيم للدوائر الحكومية جميعها بلا استثناء، وشملت هذه الفترة تعقيم ورش آليات الدفاع المدني بالخطوط السريعة، كما تمّ تعقيم وتطهير المرور وفرع المياه بالمحافظة.

ولفت التميمي إلى أن إدارة الخدمات قامت بإزالة التشوهات البصرية في كافة المحافظة، خاصة المجاورة للبحر، كما عملت على تشكيل الأشجار، وأعمال صيانة المزهريات المتواجدة في الشوارع، بمختلف نواحي المحافظة.

من جهة أخرى، واصلت البلدية تعزيز جهودها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس من خلال تعقيم وتطهير كافة المراكز التجارية والنفع العام، وذلك وفق الخطة التي وضعتها البلدية بتكثيف الرش والتطهير في الأحياء السكنية والأرصفة خلال أوقات منع التجول، وتطهير وتعقيم الحاويات والبراميل والنظافة بالمحافظة وبشكل مستمر ويومي.