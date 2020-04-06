شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعمين خالفا منع التجول بالجفر والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الجفر منفذي تحضير أطعمة «مطعمين» عمد العاملون فيهما إلى إعداد وتجهيز الأغذية خلال فترة منع التجوّل أحدهما في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل والآخر عند الرابعة فجراً، وذلك بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى مخالفة هاتين المنشأتين «المطعمين» لأمر منع التجوّل وإغلاق «المطاعم» خلال الفترة المحددة للمنع، تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة (منافذ تقديم الأغذية) من بينها (تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين، وجود لحوم مجهولة المصدر، تحضير وتجهيز أغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها، تسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة، استعمال أوان وأدوات غير صالحة للاستخدام، عدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين «قفازات الأيدي»، أغطية الجهاز التنفسي «الكمامات»، أغطية الشعر)، مشيراً إلى أنه تم مصادرة وإتلاف 50 كيلوغراما من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وأطعمة محضرة مسبقاً.

وأضاف بووشل: تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218، وإغلاق منفذي تقديم الأطعمة «المطعمين» نظير مخالفتهما الأمر الملكي والعمل في ساعات متأخرة خلال فترة منع التجوّل.