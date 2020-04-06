شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 800 كيلو لحوم في مسلخ عشوائي بسيهات والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة القطيف، أمس، مسلخًا عشوائيًا في إحدى المزارع الواقعة في سيهات، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة. وقدّرت المضبوطات بنحو 800 كيلو جرام لحوم تم تجهيزها، استعدادًا لتوزيعها على المستهلكين، إضافة للتحفظ على أدوات الذبح والتنظيف والتغليف.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت المسلخ المخالف ضمن الجولات الرقابية على سكن العمال للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، لمنع تفشي فيروس كورونا في سكن العمال، لافتًا إلى أن المسلخ عشوائي ومخالف للاشتراطات الصحية، ومن المخالفات تدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، وطبّقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وأكد أنه تمت مصادرة المضبوطات وتطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية، مشيرًا إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة؛ كون مَن يقومون بذلك عمالة غير مختصة، ولم تحصل على شهادات صحية، إضافة إلى أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع؛ بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مما يؤدي لتكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.