شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. جولات متواصلة لتشديد الرقابة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية محافظة النعيرية جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام ومحلات الورقيات والخضار والفواكة، للتأكد من تغليف السلع والطلبات بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك، بهدف ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

وتستكمل البلدية جهودها الاحترازية برفع وتيرة أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بمواقف السيارات بمراكز التسوق وواجهات المحلات التجارية، للحد من فيروس كورونا.

وبشأن المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، تواصل بلدية النعيرية بمتابعة من رئيسها م. نايف الرجباني جولاتها، للتأكد من استخدام المطهرات والمعقمات والتزامها بالاشتراطات الصحية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، كما حذرت بعدم رمي الكمامات والقفازات في الشوارع.

وتكثف البلدية توجيه رسائلها التوعوية للمواطنين والمقيمين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للوقاية والحد من انتشار الفيروس المستجد، وجندت كافة آلياتها ومعداتها ومراقبيها الميدانيين، لمواصلة بذل المزيد من الجهود المكثفة بأعمال النظافة والتعقيم والتطهير والجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمحال التموينية والغذائية.

وحذرت البلدية، أصحاب المحال التجارية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق أشد العقوبات الجزائية على المخالفين وإغلاق محالهم التجارية، ونوهت إلى أنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.