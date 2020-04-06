شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على الأسواق وتطهير الأحياء والان نبدء بالتفاصيل

عززت بلدية الخبر جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين استمرارا لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما رفعت البلدية وتيرة أعمالها الوقائية، عبر تكثيف عمليات التعقيم والتطهير في حي الصواري للحد من انتشار الفيروس، وأيضا مواصلة التعقيم والتطهير في حي الخبر الجنوبية وعلى واجهات المنشآت التجارية والمرافق الحيوية.

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