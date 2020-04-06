شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الإجراءات الاحترازية.. معالجة 350 حفرة بشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية محافظة الخبر معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الأسفلتية لبعض الشوارع، ولم تمنع الإجراءات التي تقوم بها البلدية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تنفيذ هذه الأعمال، وتم تخصيص فرق للصيانة ضمن مشروعي الصيانة لشمال وجنوب الخبر، نتج عن ذلك الانتهاء من معالجة أكثر من 350 حفرة خلال 3 أسابيع، وذلك تنفيذا لخطة البلدية الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقا لأعلى معايير السلامة المرورية. وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية لديها برنامج تهدف من خلاله إلى معالجة كافة الحفر والتشققات الأرضية وإصلاحات مواقع الهبوط لكافة الشوارع في جميع أنحاء الخبر، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للخبر. وأكد م. الزايدي استمرار العمل بمعالجة كافة الحفر والتشققات طوال الفترة القادمة، وذلك استمرارا لسعيها لتوفير بيئة آمنة للتنقل لجميع مرتادي الطرق.

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