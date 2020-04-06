شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات مخزنة من البيض بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك من خلال جولات الفريق التفتيشي لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن على أسواق المواشي والأعلاف والأسماك والخضراوات والدواجن والبيض، بعد ورود شكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعار البيض وقلة العرض في الأسواق بشكل مفاجئ، وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة تم العثور على مستودع لأحد معارض بيع البيض والدجاج بعد تخزينه كميات كبيرة من البيض.
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