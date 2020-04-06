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ضبط كميات مخزنة من البيض بحفر الباطن

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ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة والجهات الأمنية بحفرالباطن، مستودعا يخزّن أعدادا كبيرة من البيض لغرض بيعها لاحقًا في الأسواق.

جاء ذلك من خلال جولات الفريق التفتيشي لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن على أسواق المواشي والأعلاف والأسماك والخضراوات والدواجن والبيض، بعد ورود شكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعار البيض وقلة العرض في الأسواق بشكل مفاجئ، وبالتعاون مع فرع وزارة التجارة تم العثور على مستودع لأحد معارض بيع البيض والدجاج بعد تخزينه كميات كبيرة من البيض.

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