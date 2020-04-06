شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت.. وحملات على المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الأسواق عدد ٣ منشآت تجارية وذلك لمزاولة النشاط في فترة وقف الأنشطة غير التموينية. ويأتي ذلك إنفاذا للقرارات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما واصلت البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة بالفترة المسائية تكثيف حملاتها على المخابز للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين. من جهة أخرى ضبطت إدارة الأسواق الباعة الجائلين وصادرت كمية من الخضار، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

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