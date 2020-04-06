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ابن حميد يحتفل بتخرج نجله الملازم

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احتفل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن حميد بتخرج نجله الملازم ناصر من كلية القوات البرية الملكية .

ألف مبروك.

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