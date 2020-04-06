شكرا لقرائتكم خبر عن ابن حميد يحتفل بتخرج نجله الملازم والان نبدء بالتفاصيل

احتفل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن حميد بتخرج نجله الملازم ناصر من كلية القوات البرية الملكية السعودية ألف مبروك.

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