شكرا لقرائتكم خبر عن متسوقون يتوجهون لشراء احتياجاتهم صباحا لتجنب الزحام والان نبدء بالتفاصيل

فضل العديد من المتسوقين في الخبر التسوق في الفترة الصباحية للابتعاد قدر الإمكان عن الزحام لتجنب الإصابة بفيروس كورونا . وأكد المتسوقون أن هذه الفترة مناسبة للحصول على احتياجاتهم الضرورية. وأشاروا إلى توافر كافة المنتجات في الأسواق، وأنهم يحصلون على متطلباتهم المهمة فقط.

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم» تبين اهتمام الموظفين بالعملاء وحسن الاستقبال في أحد محلات السوبر ماركت في محافظة الخبر، والاهتمام بالتعقيم والإجراءات الاحترازية كافة.

وقال مساعد مدير سوبر ماركت بالخبر علي العبود إن العاملين في الأسواق يجب أن يقوموا بتلبية رغباتهم، وأضاف أن راحة العملاء لديهم من ضمن الأساسيات المهمة للتسوق، ناصحا الجميع بالتسوق في الفترة الصباحية لأن هذه الفترة لا تشهد ازدحاما، وبالتالي يعد ذلك من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، مبينا أنه تم تخصيص موظفين للتنظيم أثناء الدخول والخروج ومنع الازدحام أمام كاونترات المحاسبين ووضع ملصقات تنظم وقوف العملاء بانتظام وبمساحة كافية بين العميل والآخر، وهناك إشراف أيضا ومتابعة من المسؤولين.

وأشارت موظفة بسوبر ماركت منيرة السهلي إلى أن هناك تقبلا من العملاء للتسوق في الفترة الصباحية، وذلك لمنع الوقوع في الزحام خلال الفترات المسائية، وأوضحت أنهم يهتمون بالتعقيم وذلك من خلال قياس درجة الحرارة أثناء الدخول ووضع معقمات للأيدي وقفازات للعملاء ووجود جهاز تعقيم ذاتي تم وضعه من ضمن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية للدخول والخروج، وبينت أن هناك اهتماما كبيرا من العملاء في اتباع الإجراءات الاحترازية، وأوصت بالتسوق في الفترة الصباحية، مطمئنة الجميع بوفرة المواد الغذائية في ساحات التسوق وفي المستودعات.

وبين أحد المتسوقين رامي مشهور أنه يفضل التسوق في الفترة الصباحية ويراه وقتا مناسبا، مبينا توافر المواد الغذائية، ووجه رسالة لمن يقوم بشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية خوفا من نفادها، إن هذا الأمر غير صحيح، فالبلاد تنعم بالخير تحت ظل القيادة الحكيمة.

وقال المتسوق محمد علي: إن الفترة الصباحية أنسب وقت، حيث إنها تقي من الوقوع في الازدحام، وأوصى الجميع بأخذ كفايته من المواد الغذائية دون مبالغة.

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وأضاف أحد المتسوقين مازن حسن: إن المنطقة الشرقية تشهد التزاما من المواطنين، متمنيا زوال هذا الوباء ودخول شهر رمضان والبلاد بأمن وسلام.

بينما أكد المواطن عبدالعزيز العنزي أن الفترة الصباحية تعد فترة ركود، وبالتالي يكون التسوق بشكل أفضل، مبينا توافر المواد الغذائية في جميع محلات السوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك وعيا من التجار بشكل عام، ونصح المواطنين بالالتزام بالقرارات، وأخذ الأخبار من مصادرها الأساسية، وتجنب الشائعات التي قد تكون سببا للارتباك والخوف.

وقال المواطن عثمان الزهراني: التسوق في الفترة الصباحية أفضل للابتعاد عن الزحام، مؤكدا عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وبين أن المواد الغدائية متوافرة، ناصحا المواطنين بأخذ ما يكفيهم فقط، وقدم شكره للقيادة الرشيدة على ما تقوم به من جهود وعلى تعاملها وتعاونها مع المواطنين والمقيمين.

ونصح المواطن فهد القحطاني من يضطر للخروج بأن يكون خلال الفترة الصباحية، وأكد أنه منذ ثلاثة أسابيع لم يخرج إلا مرة واحدة فقط، ويحذر الجميع بعدم اصطحاب الأطفال وذلك لسلامتهم.

وأشار المقيم محمد منصور إلى أن الفترة الصباحية هي الأنسب للتسوق وذلك للابتعاد عن الزحام، كما أنه يخرج كل أسبوع لأخذ احتياجاته قبل الأزمة وبعدها، وذلك يدل على استقرار أمور المملكة تحت ظل القيادة الحكيمة.