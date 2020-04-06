شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: مشروع ولي العهد يحافظ على المساجد التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

‏نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بانتهاء مشروع « محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية» من تجديد عدد من المساجد التاريخية في محافظة الأحساء، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع سموه لتطوير المساجد التاريخية، والتي شملت مسجدي «الحبيش» و«أبو بكر» بالمحافظة.

ركيزة أساسية

وقال سموه: «تعد مبادرة سمو سيدي ولي العهد -يحفظه الله- ركيزةً أساسية في تعزيز مبادرات الحفاظ على التاريخ، لا سيما المعالم ذات الارتباط بثقافتنا الإسلامية، والمنابر العلمية، التي أسهمت وما زالت في تخريج العديد من العلماء والمفكرين الوسطيين المعتدلين، وهذا المشروع هو امتدادٌ لما يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من رعاية وعناية للتاريخ وآثاره، إيمانًا منه ومن سمو سيدي ولي العهد أن المتطلع للمستقبل، يجب عليه أن يحفظ ماضيه ويعتز به، ويسهم في تطويره وتحديثه، بما لا يخل به، ولا يخرجه عن جوهره الأصيل».

خصائص عمرانية

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وأضاف: «يمثل هذا المشروع واحدةً من المبادرات التي تبرز الخصائص العمرانية التي تميزت بها المملكة عمومًا، ومحافظة الأحساء خصوصًا، كما أن المشروع لم يغفل عناصر الاستدامة والحفاظ على توفير الطاقة، واستخدام العناصر المحلية في التطوير، ما سينعكس بمشيئة الله بشكلٍ إيجابي على هذه المساجد، وعلى المناطق المحيطة بها».

أجر وثواب

واختتم سموه بسؤال المولى عز وجل أن يجعل أجر وثواب هذه المساجد في موازين أعمال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، وأن يحفظهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.