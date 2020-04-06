شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخبر.. استحداث سوقي خضار شرق وغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قامت أمانة المنطقة الشرقية بالعمل على إنشاء أسواق مؤقتة للخضار والفواكة والورقيات في منطقة غرب وشرق الدمام وذلك لتخفيف الازدحام على الباعة والمتسوقين ضمن ثلاثة أسواق استحدثتها الأمانة بصفة مؤقتة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أنه تم إنشاء هذه الأسواق بناءً على توجيهات من إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء ثلاثة أسواق مؤقتة للخضار والفواكه والورقيات، وتم افتتاح السوق الأول في الخبر، وأمس تم افتتاح سوق في غرب الدمام، ويليه مباشرة شرق الدمام، وذلك لتخفيف الضغط والزحام على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وقال الصفيان إن المساحة الإجمالية مع المرافق وخدمات المواقف تبلغ 40 ألف متر مربع لسوق غرب الدمام، وأنه تم دعم الأسواق بالمراقبين، ومكتب بلدية لتقديم الخدمات، وأكد أن سوق غرب الدمام يخدم الدائرة الجغرافية بغرب الدمام بالكامل، كما هو الحاصل في الخبر حيث يخدم الخبر والظهران، فيما يخدم سوق شرق الدمام المنطقة الجغرافية بشرق الدمام بالكامل وهو يقع في حديقة الإسكان.

وأضاف: تم توفير كافة الخدمات في الأسواق المستحدثة، وأن المخيمات المغلقة المكيفة يتوافر فيها جميع العوامل الواجب توافرها في سوق الخضار والفواكه مع تطبيق كافة الجوانب الاحترازية، مبينا أنه سيكون هناك تكثيف من الجانب الرقابي.

وأوضح أن الأسعار ستكون نفس الأسعار في أي سوق للخضار والفواكه، وبين أن الأسواق المؤقتة تخلق فرصا وظيفية للمواطنين. وأضاف الصفيان: ‏تقرير الأعمال اليومية للإجراءات الاحترازية التي تتبعها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس كورونا ليوم 11 شعبان 1441هـ، تم تطهير 1075 موقعا واستقبال 78 بلاغا وإجراء 1045 جولة رقابية، كما تم استخدام 1628 آلية ومعدة نظافة.