شكرا لقرائتكم خبر عن «طمني» تطبيق لتتبع تواجد الكمامات والمعقمات والان نبدء بالتفاصيل

يتيح تطبيق «طمني» التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء معرفة أماكن توافر المعقمات والكمامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.

ويجري تحديث الكميات المتوافرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» من الكمامات والمعقمات بشكل فوري من خلال الربط والتواصل المستمر مع الصيدليات.

كما يمكن للمستهلك معرفة مواقع الصيدليات المرجعية والأدوية المتوافرة فيها التي قد لا يجدها في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة.