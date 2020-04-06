شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية».. نقل 1000 وصفة طبية للمرضى والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت مدير الخدمات الصيدلانية د. سلافة الشنواني أن الشحن يشمل الوصفات المستحدثة والوصفات المعاد صرفها، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قبل الصيدلية.
وأشارت الشنواني إلى أن الوصفة العلاجية مغلفة بما يضمن سلامتها وتخزينها، ووصولها إلى المنازل بالشكل المناسب.
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