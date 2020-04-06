شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجوازات أنه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد.
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