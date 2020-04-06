شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تشاوري لوزراء صحة التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الخميس القادم عن بعد، اجتماعا افتراضيا طارئا على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء. وأضاف معاليه إن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس كوفيد ــ 19 والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع إستراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء. وتضم اللجنة من الشركاء الدوليين منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.