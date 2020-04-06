شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: حقوق الإنسان في المملكة ديانة وليست تكلفا والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أن حقوق الإنسان وُجدت في المملكة العربية السعودية لا تكلفاً وإنما ديانة وخلقاً ومروءة، مبيناً أن الإجراءات الاستباقية التي قامت بها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمنع انتشار فيروس كورونا خير شاهد على عناية القيادة الرشيدة بالإنسان أولاً وقبل كل شيء. وقال وزير الشؤون الإسلامية خلال افتتاح البرنامج الدعوي التوعوي حول «موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة وواجب المواطن تجاهها» أول أمس: «إن قيادة المملكة حانية رحيمة عادلة تمثل ذلك جلياً بما قدمته وتقدمه لجميع المواطنين داخل المملكة وخارجها، وكذلك المقيمون وحتى مخالفو أنظمة الإقامة فقد شملهم العطف الأبوي من خادم الحرمين الشريفين». وأضاف: «إن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في التعامل مع جائحة كورونا كانت مستندة لمقاصد الشرع الحنيف التي نهت عن الأسباب المفضية إلى هلاك النفس والمحافظة على النفس البشرية، مشيراً إلى أنها جاءت محققة للقواعد الخمس الكبرى المؤثرة في الفقه، مستشهداً بعدد من الآيات والأحاديث النبوية في هذا الصدد. وقدم توجيهاته للدعاة استحثهم فيها على القيام بواجب الدعوة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه الوطن والمحافظة على أمنه، والمساهمة في توعية أفراد المجتمع باتخاذ التدابير التي سنتها الجهات المسؤولة من قبل ولي الأمر بما يحافظ على سلامة وصحة المجتمع حسب الوسائل المتاحة. وشدد الوزير آل الشيخ على أن العمل بهذه التوجيهات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا من الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه، لأنه تسبب في أذية نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه في نقل الوباء من خلال المخالطة المجتمعية التي أكد المختصون على أنها هي السبب الرئيس في نشر الوباء». واستعرض في ختام كلمته ما قامت به الوزارة من إجراءات استباقية احترازية انطلاقا من واجبها الشرعي والوطني ومواكبة للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا. ويستمر البرنامج الدعوي 9 أيام متواصلة بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة والمختصين عبر المنصات الرقمية والإذاعية عن بعد ويستهدف مختلف شرائح المجتمع، في إطار البرامج التوعوية والإرشادية التي تواصل الوزارة تنفيذها مواكبة لجهود الدولة في التصدي لجائحة كورنا. وتتناول موضوعات البرنامج مجمل القرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وموافقتها لأدلة الكتاب والسنة وحث المواطنين على العمل بها عبر إذاعة «زدني» العلمية، وجميع قنواتها المرئية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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