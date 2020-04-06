- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى يزيد بن علي العبداللطيف، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض برتبة ملازم، كما سألوا الله أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالتهنئة والتبريكات لـ"العبداللطيف" على تخرجه والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.
"العبداللطيف" يتلقى التهاني بتخرجه ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-06
يتلقى يزيد بن علي العبداللطيف، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض برتبة ملازم، كما سألوا الله أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالتهنئة والتبريكات لـ"العبداللطيف" على تخرجه والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:46 AM
يتلقى يزيد بن علي العبداللطيف، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض برتبة ملازم، كما سألوا الله أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.
وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالتهنئة والتبريكات لـ"العبداللطيف" على تخرجه والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.
، "العبداللطيف" يتلقى التهاني بتخرجه ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العبداللطيف" يتلقى التهاني بتخرجه ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.