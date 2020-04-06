، "العبداللطيف" يتلقى التهاني بتخرجه ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقى يزيد بن علي العبداللطيف، التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة تخرجه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية بالرياض برتبة ملازم، كما سألوا الله أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وتتقدم صحيفة "الخليج 365" بالتهنئة والتبريكات لـ"العبداللطيف" على تخرجه والتهنئة موصولة لأسرته، متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه.