محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية. ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. "الشهراني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-06 احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية. ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. Advertisements 06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 01:45 AM احتفل الملازم طيار علي سعد مبارك المنيهي الشهراني، بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية. ودعا "الشهراني" الله- عز وجل- أن يعينه لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ، "الشهراني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الشهراني" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فيصل الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.