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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص، على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بعد أن وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، على الرغم من تزايد التحذيرات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.وزارة البيئة والمياه والزراعة بيض المائدة فيروس كورونا الجديد
استيراد كميات إضافية من البيض ستصل المملكة خلال الأيام المقبلةمتعب البقمي الخليج 365 2020-04-06
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص، على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بعد أن وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، على الرغم من تزايد التحذيرات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:35 AM
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:12 AM
لضمان تحقيق فائض في الأسواق السعودية إلى جانب الإنتاج المحلي
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه استجابة للطلب المتزايد على بيض المائدة، ولضمان تحقيق فائض في السوق المحلية؛ فإلى جانب الإنتاج المحلي الذي يغطي حاجة السوق، عملت الوزارة على التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء والقطاع الخاص، على استيراد كميات إضافية من البيض ستصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك بعد أن وثّق أحد المواطنين مقطع فيديو لمحل بيع بيض شهد ازدحامًا، على الرغم من تزايد التحذيرات الوقائية والاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.
، استيراد كميات إضافية من البيض ستصل المملكة خلال الأيام المقبلة ،
المصدر : الخليج 365
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