، إصابة أول نمر بفيروس كورونا في حديقة حيوان "برونكس" بنيويورك ،

محمد بن مسعود - الدمام - شقيقه ونمرين آخرين و3 أسود إفريقية ظهرت عليهم بعض الأعراض

أُصيب نمر بالغ من العمر 4 سنوات، في حديقة حيوان "برونكس" الموجودة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم، إذ خرجت نتائج اختباره إيجابية للفيروس.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة الوطن المصرية، أن المختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة بالولايات المتحدة، أكدت أن هذه هي المرة الأولى التي يُصاب فيها نمر بالفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 لدى البشر وينتشر بشكل مخيف، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت حديقة حيوان "برونكس" التي يعيش فيها النمر المصاب، في بيان صحفي، إن النمر المصاب يسمى "نادية"، مضيفة أن شقيقة نادية أزول ونمرين آخرين و3 أسود إفريقية ظهرت عليهم بعض الأعراض أيضًا، مثل السعال الجاف، ولكن من المتوقع أن يتعافوا جميعًا.

وأشارت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان، إلى أن المختبرات التابعة لها أخذت عينات من نادية وجرى اختبارها بعد أن أظهرت العديد من الأسود والنمور في حديقة الحيوان هذه الأعراض.

وتابع بيان الوزارة "على الرغم من أنها شهدت بعض الانخفاض في الشهية، إلا أن هذه القطط الكبيرة في حديقة حيوان برونكس تتحسن بشكل جيد تحت الرعاية البيطرية وهي مشرقة ومتنبهة وتتفاعل مع مربيها".

وأضاف البيان "من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض في القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع التعافي الكامل".

أما عن كيفية إصابة النمر بفيروس كورونا، تقول حديقة حيوان "برونكس" إن نادية ورفاقها أُصيبوا من قِبل شخص يقوم برعايتهم.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تُصاب الحيوانات بالفيروس التاجي كورونا، لكن العلماء لا يعتقدون أن بإمكانها نقل العدوى إلى البشر، ومع ذلك، نظرًا لأن جميع الحيوانات يمكن أن تحمل جراثيم يمكن أن تجعل الناس مرضى، فمن الجيد الالتزام دائمًا بالعادات الصحية المناسبة بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.أمريكا نيويورك نمر حديقة برونكس فيروس كورونا الجديد