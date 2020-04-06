رابط الاستعلام عن إقامة مقيم في السعودية عبر منصة ابشر للجوازات

الاستعلام عن إقامة مقيم بالسعودية، من أكثر الأمور التي تشغل بال كله المقيمين في المملكة العربية السعودية في الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة، والتي تصل في الغالب إلى ترحيل المقيمين إلى بلادهم الأصلي، لذلك سوف نتابع معكم الآن في هذا المقال رابط الاستعلام عن إقامة مقيم.

الاستعلام عن إقامة مقيم

أصبح من السهل الآن الاستعلام عن إقامة مقيم في المملكة العربية السعودية بسهولة جدا دون الحاجة للتوجه إلى مقر مصلحة الجوازات، في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها السعودية حاليا بسبب تفشي فيروس كوفيد 19، حيث يتم الاستعلام عنها إلكترونيا من خلال موقع ابشر للجوازات، الذي تم اطلاقه من قبل وزارة الداخلية السعودية ليكون هو همزة الوصل بين المقيمين ومصلحة الجوازات.

كيفية الاستعلام عن إقامة مقيم

الدخول على موقع ابشر للجوازات.

يتم تسجيل الدخول على الموقع، إذا كان لك حساب على الموقع، وبالنسبة لحساب جديد يتم الضغط على كلمة دخول مستخدم جديد وكتابة البيانات كلمة.

الضغط على كلمة الاستعلام عن الإقامة، وتسجيل رقم الإقامة.

الضغط على كلمة استعلام.

تمديد هوية مقيم

أعلنت المديرية العام للجوزات في المملكة العربية السعودية بدء تمديد الإقامة لأصحاب هوية مقيم لكل الوافدين الموجودين في المملكة، دون دفع أي مقابل مالي، وهذا تنفيذا لأوامر الصادرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، على الأشخاص التي تبدأ إقامتهم من 23\7\1441، حتى يوم 9\11\1441.