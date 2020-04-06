منع زيارة مرضى مستشفى ينبع العام حتى إشعار آخر

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت مستشفى ينبع العام، عن إغلاق قسم العيادات الخارجية ومنع زيارة المرضى المنومين حتى إشعار آخر. أعلنت مستشفى ينبع العام، عن إغلاق قسم العيادات الخارجية ومنع زيارة المرضى المنومين حتى إشعار آخر. وأوضحت أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقياة من العدوى بيفروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المرضى المنومين.

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