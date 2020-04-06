شاهد..ضبط مسلخاً عشوائياً داخل سكن عمال يبيع لحوماً مجهولة المصدر بالقطيف

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): تمكنت بلدية محافظة القطيف من ضبط مسلخا عشوائيا يمارس الذبح داخل سكن عمال مخالف للاشتراطات الصحية، وبه تدن بمستوى النظافة. تمكنت بلدية محافظة القطيف من ضبط مسلخا عشوائيا يمارس الذبح داخل سكن عمال مخالف للاشتراطات الصحية، وبه تدن بمستوى النظافة. وصادرت البلدية نحو 800 كجم كانت في مرحلة التجهيز، استعدادا لتوزيعها على المستهلكين، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الذبح.

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