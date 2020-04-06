الغامدي: 9 أشهر ونتأكد إذا كان هناك مشاكل بين الأزواج أو لا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي، اليوم الأحد، حقيقة أن التقارب الزائد عن الحد بين الأزواج يسبب مشاكل. كشف المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي، اليوم الأحد، حقيقة أن التقارب الزائد عن الحد بين الأزواج يسبب مشاكل. قال الغامدي خلال مشاركته في برنامج " اتجاهات ": كلها 9 شهور ونشوف كانت مشاكل والا زيادة مواليد. وأضاف : تذكير لكل إخواني وأبنائي من الرجال زمان كنت تهرب من البيت، الآن أثبتَّ لنفسك من خلال التجربة أنك يمكن أن تجلس لفترات طويلة في المنزل بدون غضب، ويمكن أيضًا أن تكون متفاعل ولك دور.

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