شاهد.. سفير فرنسا بالمملكة: الأطباء السعوديون أثبتوا شجاعة كبرى في مواجهة «كورونا»

أثنى السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، على المساهمات التي يقدمها الأطباء السعوديون في المستشفيات الفرنسية.
وعبر مقطع فيديو، قال السفير: «أصدقائي السعوديين الأعزاء.. تعتبر جائحة فيروس (كورونا المستجد) مصدر قلق وتحديًا كبيرًا للعالم».
وأضاف: «في هذه المرحلة الصعبة، أعطى الأطباء السعوديون المتدربون في فرنسا، صورة جميلة لمعنى التضامن، وحاليًّا يستفيد 250 منهم من التميز الطبي للتأهيل الفرنسي.. واختار هؤلاء دون تردد البقاء بجانب الشعب الفرنسي، وبجانب الـ66 ألف طبيب يعملون يوميًا في المستشفيات الفرنسية».
وأضاف: «إن الشجاعة التي يبديها هؤلاء الأطباء السعوديون لأمر رائع ورمز للصداقة والتعاون اللذين يربطان الشعبين الفرنسي والسعودي، وأريد أن أعلن لهؤلاء الأطباء ولسلطات المملكة عن شكري على المساعدة التي يقدمونها يوميًّا في فرنسا».
واختتم السفير بالقول: «عاشت الصداقة الفرنسية السعودية».
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