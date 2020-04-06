بـ9 مواقع مختلفة.. السعودية تُسجل 17 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليُصبح إجمالي الإصابات بالمملكة حتى الآن 2402 حالة مُصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، في عدة المواقع التالية: الرياض (حالتان)، ومكة المكرمة (حالة واحدة)، وجدة (٥ حالات)، والمدينة المنورة (حالتان)، والدمام (٣ حالات)، والقطيف (حالة واحدة)، وخميس مشيط (حالة واحدة)، والخفجي (حالة واحدة)، وأحد رفيدة (حالة واحدة).

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم ، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

وأكدت الوزارة على أهمية التواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص "كورونا" على مدار 24 ساعة .

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