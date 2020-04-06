اعتماد 19 مليون ريال مكافآت للطلبة والطالبات.. والإيداع الثلاثاء

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، اليوم الأحد، صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها؛ بقيمة بلغت (19) مليون ريال . وأشاد مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم، بجهود القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة في أقسام خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية. وبين آل شريم، أن جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم . اقرأ أيضًا: بالفيديو.. نائب وزير التعليم يكشف طريقة احتساب نتائج الاختبارات النهائية للجامعات

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