صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 1441هـ، بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة، تعرض أحد رجال المرور للدهس من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلاً سيره بسرعة عالية، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل المرور الذي تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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