عاجل-النيابة تحقق مع فتاة ظهرت بفيديو وهي تتلفظ على رجل أمن إثر قيد مخالفة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (15 ، 17) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه فتاة صوَّرت مقطع فيديو لها وهي تتلفظ على رجل أمن إثر قيد مخالفة مرورية بحقها، والتباهي بمخالفتها لقطع إشارة مرورية بحسب زعمها، دون الاكتراث بأحكام نظام المرور، وانشغالها عن قيادة السيارة بتصوير ونشر مقطع الفيديو محل التجريم.

وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعنية، بعد إعلامها بالحقوق المكفولة لها نظاماً. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات، أو المنطوية على أي إساءة لرجال الامن، والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في تعاملهم مع رجال الأمن، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن والسليم لتقنية المعلومات، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.