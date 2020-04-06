وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعنية، بعد إعلامها بالحقوق المكفولة لها نظاماً. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات، أو المنطوية على أي إساءة لرجال الامن، والتعامل معها بحزم .
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في تعاملهم مع رجال الأمن، والسمو بالبواعث والدوافع في الاستخدام الآمن والسليم لتقنية المعلومات، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-النيابة تحقق مع فتاة ظهرت بفيديو وهي تتلفظ على رجل أمن إثر قيد مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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