السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض ينوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال ، ممن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات

وأكد الدكتور السديري في تصريح صحفي على اهتمام وتلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين ودعم القطاع الخاص ومشاركته التنموية , مشيراً معاليه إلى متابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بعين المواطن والوطن وعلى كل خير يعود على الصحة و الاقتصاد حتى للمقيم التي لم تغفل عنه والمخالف التي لم يأخذ بجرمه في هذا الأمر الإنساني , مشيداً بما تقدمه المملكة للعالم أجمع من مساعدات للمتضررين من الدول والمنظمات المحتاجة , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .

// انتهى //

23:58ت م

0215



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واسنوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال ، ممن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكد الدكتور السديري في تصريح صحفي على اهتمام وتلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين ودعم القطاع الخاص ومشاركته التنموية , مشيراً معاليه إلى متابعة وإشراف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بعين المواطن والوطن وعلى كل خير يعود على الصحة و الاقتصاد حتى للمقيم التي لم تغفل عنه والمخالف التي لم يأخذ بجرمه في هذا الأمر الإنساني , مشيداً بما تقدمه المملكة للعالم أجمع من مساعدات للمتضررين من الدول والمنظمات المحتاجة , سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .// انتهى //23:58ت م0215

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